Bayern Munique com nova escala salarial: saiba quem pertence a que categoria e os milhões que os separam

O Bayern Munique implementou uma nova escala de salários que, segundo o 'Sport Bild', está dividida em quatro categorias de acordo com os rendimentos dos jogadores. O avançado Robert Lewandoski está no topo da lista com o salário mais alto, ultrapassando os 20 milhões de euros brutos.





O clube alemão sempre teve grande preocupação com a austeridade, por essa mesma razão, ainda em 2017, Uli Hoeness assegurava que o clube "não contrataria nenhum jogador por 100 milhões de euros, mesmo que os tivesse". Facto é que agora, com Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic, a política do clube bávaro continua a mesma, principalmente com as consequências financeiras trazidas pela pandemia da COVID-19.Esta nova escala de salários teria na primeira das quatro categorias jogadores com rendimentos entre os 15 e os 20 milhões de euros: além de Lewandoski, Neuer, Müller ou Sané também fazem parte deste grupo.O segundo grupo vai dos 10 aos 15 milhões de euros e, neste momento, conta com nomes como os de Kimmich ou Coman, que podem subir ao escalão superior após renovação dos seus contratos. Os rendimentos de 5 a 10 milhões de euros estariam no grupo 3, como é o exemplo de Goretzka ou Süle. Sendo que, também Goretzka pode ascender ao Grupo 1 caso renove o contrato com o Bayern de Munique.Por último, o quarto grupo englobaria os jogadores com salários até aos 5 milhões de euros.