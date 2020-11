Bayern Munique dá murro na mesa por David Alaba: «Já não há mais proposta»

Estava a ser um verdadeiro jogo de paciência, mas a corda já rompeu. David Alaba, que termina contrato com o Bayern Munique no final da época, tem mesmo os dias contados nos bávaros uma vez que o clube já deixou cair por terra a proposta de renovação.





Quem o assume é Herbert Hainer, presidente do Bayern, que revelou, em entrevista a uma estação de televisão alemã, que o diálogo caiu por terra por causa da postura do jogador e do seu empresário, o polémico Pini Zahavi."Há uns tempos fizemos uma proposta muito boa, ao David e ao seu agente, especialmente num período como este. Não ouvimos nada até este fim-de-semana. A resposta foi que o proposta ainda era insatisfatória e que deveríamos pensar melhor. Assim, decidimos retirar definitivamente essa proposta de cima da mesa. Isso significa que não há mais proposta", afirmou o dirigente .Hainer sublinhou ainda que David Alaba "é uma pessoa amável, um dos favoritos dos adeptos". "É por isso que lamentaríamos se tivéssemos que seguir caminhos diferentes no final da temporada", concluiu.