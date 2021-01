Bayern Munique de olho em Éder Militão

O Bayern Munique juntou-se à lista de clube de olho em èder Militão, defesa central do Real Madrid que esta temporada soma apenas 135 minutos de jogo pelos merengues na liga espanhola.





Juventus, Tottenham e Borussia Dortmund já haviam mostrado interesse em conhecer os planos do Real Madrid para o futuro do internacional brasileiro e segundo a imprensa internacional, também os campeões germânicos se mostram interessados em acompanhar de perto uma possível negociação que envolva a saída de Militão.Segundo o Goal.com, até ao momento, não houve qualquer oferta oficial por Militão, mas é provável que o antigo jogador do FC Porto rume a outro destino, já que tem sido opção atrás de Sergio Ramos, Raphael Varane e Nacho.