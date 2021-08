Bayern Munique 'destrói' equipa da 4.ª divisão: goleada por 12-0 com póquer de Choupo-Moting

Uma goleada das antigas, daquelas que não estamos a ver no futebol de hoje em dia, mas que ainda vai acontecendo... O Bayern Munique despachou esta quarta-feira de forma implacável o Bremer SV, da quarta divisão, derrotando o modesto conjunto da Oberliga por inacreditáveis 12-0! Um triunfo que valeu o acesso à 2.ª ronda da Taça da Alemanha e que mostrou uns bávaros capazes de marcar golos (muitos!) mesmo sem o seu goleador de serviço (Robert Lewandowski), que esta noite até teve direito a folga.





Sem o polaco em campo, e com alguns jogadores menos utilizados a atuar, acabou por Eric Choupo-Moting a figura, com quatro golos, aos 8', 28', 35' e 82'. Jamal Musiala bisou (16' e 48'), ao passo que os restantes golos foram todos marcados por jogadores diferentes: Warm (p.b. 27'), Malik Tillman (48'), Leroy Sané (65'), Mickael Cuisance (80'), Bouna Sarr (86') e Corentin Tolisso (88').Foram seis golos em cada parte, numa partida na qual o Bremer SV acabou com dez elementos, em face da expulsão de Ugo Nobile, aos 76'.