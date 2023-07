Bayern Munique entra na pré-época com goleada por 27-0!

Já é um clássico de pré-temporada. O Bayern Munique arrancou a sua pré-temporada com uma partida de preparação com grau de dificuldade baixa, ao defrontar um conjunto do nono escalão e o resultado... foi o esperado. Diante do FC Rottach-Egern, os bávaros golearam por impressionantes 27-0, conseguindo desta forma superar os surreais números de 2019/20, quando diante do mesmo adversário tinha vencido por 23-0.Este ano a conta subiu em quatro golos, com três jogadores a conseguirem mesmo fazer 5: Jamal Musiala, Mathys Tel e Marcel Sabitzer. Deste trio, aquele que foi mais rápido a chegar à mão cheia de golos foi Tel, em 19 minutos (dos 22' aos 41'), ao passo que Sabitzer fez o mesmo, mas em 22' (50' aos 72'), e Musiala em 39'. No meio deste festival houve ainda espaço para um golo de Raphael Guerreiro.Ao intervalo, refira-se, o marcador já apontava 18-0, pelo que a conta na segunda parte foi claramente de poupança...