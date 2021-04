Bayern Munique está a ferro e fogo e presidente avisa: «Isto tem de acabar!»

Bayern Munique está a passar por uma série de tensões internas e o presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge, já avisou que é preciso colocar um ponto final nos conflitos. O campeão da Europa, que perdeu na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões com o PSG, vive um momento conturbado e Rummenigge apela à união.





"Devemos estar unidos, devemos trabalhar juntos de uma maneira harmoniosa, leal e profisisonal. É isto que peço claramente à direção desportiva. Sempre foi isto que distinguiu o Bayern Munique", disse o presidente do clube, em declarações ao jornal 'Bild'.Em causa está a conturbada relação do treinador, Hansi Flick, com o diretor desportivo, Hasan Salihamidzic, principalmente no que diz respeito à política de contratações.O último incidente aconteceu quando a direção anunciou que não vai renovar com Jérôme Boateng, um jogador importante para o treinador, que sistematicamente tem fugido à questão se ele próprio também vai continuar no clube bávaro na próxima época.Flick é um dos favoritos da federação alemã para substituir Joachim Löw, que vai deixar a seleção germânica depois do Europeu deste ano. "Isto tem de terminar! Não podemos estar constantemente a falar sobre tudo, estamos no último quarto da época, somos primeiros na Bundesliga com 7 pontos de vantagem e ainda temos possibilidades de nos classificarmos na Champions, não obstante a nossa derrota em Paris. Precisamos de calma e de nos concentrarmos no essencial", avisou Rummenigge.