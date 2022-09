Bayern Munique está irreconhecível na Bundesliga e na Alemanha já acenam o nome de Tuchel

A imprensa alemã já coloca Thomas Tuchel na rota do Bayern Munique. A equipa germânica soma duas vitórias na Liga dos Campeões, mas marca passo na Bundesliga, onde é 5.ª com três vitórias, três empates e uma derrota. Trata-se do pior arranque dos últimos 20 anos."Nagelsmann agora tem um problema: Tuchel", escreve o jornal 'Bild', acenando com o nome do treinador alemão que recentemente foi despedido do Chelsea."Às vezes super Bayern! Às vezes pepino Bayern", insiste o mesmo jornal, na sequência da derrota do fim de semana, diante do Augsburgo.Oficialmente a direção do Bayern Munique mantém o apoio a Julian Nagelsmann. Oliver Kahn, antigo guarda-redes, agora dirigente do clube germânico, garante que não há substituição à vista. "Não andamos à procura de treinador, estamos totalmente convencidos com o Julian", assegurou.A verdade é que nos bastidores há quem diga que é preciso fazer algo para mudar a situação e o nome de Tuchel começa a ser falado.