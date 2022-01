Bayern Munique fez um desafio de velocidade e o nome do vencedor... surpreende

A distância era curta, mas serviu para surpreender. Esta quinta-feira, durante o treino da equipa, os jogadores do Bayern Munique fizeram um desafio de velocidade, no qual tinha de mostrar a sua melhor capacidade de reação e de sprint nuns curtíssimos 20 metros. Sem o 'eterno' favorito presente (Alphonso Davies), por estar lesionado, o trono dos mais rápidos teria sempre um outro nome, mas o vencedor acabou por surpreender.Tratou-se de Joshua Kimmich, que segundo os sensores percorreu a distância em 2,21 segundos, a uma velocidade de 32,58 km/h. E se o primeiro surpreende, o que dizer do segundo na lista e que liderou a tabela durante largos minutos? Thomas Müller, apesar dos seus 32 anos, demonstrou estar em grande forma, ao correr em 2,22 segundos a distância. Seguiram-se na tabela de tempos Niklas Süle, Dayot Upamecano e Tanguy Nianzou, ainda que o relato do 'Bild' não revele quais os tempos.