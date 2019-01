Bayern Munique ficou em choque com palavras de Ribéry nas redes sociais

Ribéry Ribéry

O Bayern Munique ficou incomodado com o teor ofensivo das palavras utilizadas por Ribéry nas redes sociais e não demorou a agir. Chamou o jogador de imediato para uma conversa e aplicou-lhe uma multa. A revelação foi feita pelo diretor desportivo do clube alemão, Hasan Salihamidzic."Usou palavras que nós, Bayern Munique, não podemos aceitar e que Franck jamais pode usar como modelo a seguir que é na qualidade de nosso jogador. Falei com ele ontem durante muito tempo. e disse-lhe que seria sancionado com uma pesada multa. Ele aceitpu o castigo", disse Salihamidzic em Doha, onde a equipa faz um estágio já que o campeonato cumpre a pausa de inverno.Franck Ribéry reagiu de forma particularmente agressiva às críticas de que foi alvo depois de ter publicado um vídeo nas redes sociais onde lhe era oferecido uma costeleta banhada a ouro no restaurante de 'Salt Bae', o famoso chef turco, no Dubai."Para 2019 vamos por os pontos nos 'i' e os traços nos 't'... Vamos começar pelos invejosos, raivosos, os que nasceram porque o preservativo tinha um buraco: f... as vossas mães, as vossas as avós e toda a vossa árvore geneológica. Não vos devo nada", escreveu Ribéry no Twitter.