Bayern Munique interessado no substituto de Darwin Nuñez

Contratado para suprir a saída de Darwin Nuñez para o Benfica, Umar Sadiq tem-se revelado uma aposta certeira por parte do Almería. De tal forma que, segundo o 'AS', os seus registos estão já a motivar o interesse dos grandes clubes da Europa, o mais recente dos quais o Bayern Munique. De acordo com o jornal espanhol, ainda não foi apresentada qualquer oferta e a ser feita o Almería irá apontar para a cláusula de rescisão, fixada nos 60 milhões de euros, que ascenderia a 80M€ caso o clube suba à La Liga.





Para mais, a equipa comandada por José Gomes aponta também para o contrato de longa duração do avançado (até 2025), pelo que a ideia será sempre tentar dificultar uma eventual saída. Contudo, tendo em conta a situação atual do ponto de vista financeiro um pouco por toda a Europa, o 'AS' assume que o Almería poderia ver-se tentado a baixar as suas exigências e eventualmente deixar o avançado sair por uma verba em torno dos 30M€.Além do Bayern, refira-se, o avançado nigeriano, que até ao momento leva 15 golos em 29 partidas na Segunda Liga espanhola, está também na agenda do Sevilha.