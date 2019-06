Bayern Munique pensa em Dembélé

O Bayern de Munique está a considerar negociar com o Barcelona o extremo Ousmane Dembélé caso falhe a contratação de Leroy Sané, anunciou o "Bild" esta quarta-feira.Com as saídas de Arjen Robben e Frank Ribéry, o clube alemão tem Leroy Sané como primeira opção para o ataque da equipa na próxima temporada mas caso o negócio falhe Dembélé entrará na equação. Sané demonstrou algum descontentamento na última época e Dembélé - que ainda não se conseguiu afirmar no clube catalão - é visto como alternativa.O internacional francês, de 22 anos, já tinha sido ligado ao Bayern antes de se juntar ao Borrusia Dortmund, proveniente do Rennes em 2016. Um ano depois acabou por ser a transferência mais cara da história da Bundesliga quando foi vendido pelo Dortmund por 125 milhões de euros ao Barcelona, com quem tem contrato até 2022.Após se destacar no Dortmund, Dembélé chegou ao Barcelona a peso de ouro e com grande expetativa. Mas passadas duas temporadas, ainda não se impôs na totalidade e dividido entre polémicas e algumas lesões a sua saída não é totalmente descartada Na temporada passada, o jovem francês fez 42 jogos, 18 golos e 9 assistências.