Bayern Munique prepara novo 'golpe' nos rivais: mais um craque que pode chegar a custo zero

Já é um clássico a cada temporada... O Bayern Munique prepara-se para ficar com o craque de um dos seus rivais a custo zero. No caso trata-se de Matthias Ginter, defesa que anunciou nas redes sociais que irá abandonar o Borussia Monchengladbach no final do vínculo atual. Ora, saíndo em junho de 2022, Ginter irá partir a custo zero e na Alemanha diz-se que o Bayern olha para o defesa alemão de 27 anos como um potencial substituto de Niklas Süle, que ainda não chegou a acordo para a renovação contratual."Depois de pensar muito, decidi não renovar o contrato que termina no verão. Depois de cinco grandes anos no Borussia Mönchengladbach, é muito difícil para mim dar este passo, mas decidi tomar outro caminho na minha carreira pelo meu desenvolvimento pessoal e profissional. Tenho muito a agradecer ao Borussia e irei sempre levar o clube e os adeptos no coração. Agora há que pensar na segunda volta com toda a força. Quem me conhece sabe que darei tudo para alcançarmos os objetivos esta temporada", frisou na sua mensagem nas redes sociais.A confirmar-se a ida de Ginter para o Bayern, o defesa será apenas mais um a seguir este caminho, já depois de outros casos como os de Robert Lewandowski (proveniente do Borussia Dortmund), Leon Goretzka (do Schalke 04) ou Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt), todos a custo zero. Houve ainda outras mudanças vindas dos rivais, mas aí com verbas envolvidas, tais como as de Dayot Upamecano ou Marcel Sabitzer este ano (provenientes do RB Leipzig) ou as de Mats Hummels Mario Götze, ambas provenientes do Dortmund.