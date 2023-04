Bayern Munique 'reforça-se' no Wolfsburgo e vai buscar... tratador de relva

Peter Sauer é reforço do Bayern. O alemão de 50 anos era desde 2015 o responsável pelo tratamento do relvado do Wolfsburgo, que venceu várias vezes o prémio de melhor campo na Bundesliga, mas vai mudar-se a 1 de maio para Munique.Antes do Wolfsburgo, Sauer também já tinha trabalhado no Hoffenheim.