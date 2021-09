Bayern Munique renova com Leon Goretzka

O Bayern Munique renovou com Leon Goretzka. O médio alemão prolongou o vínculo até 2026 e irá permanecer no clube apesar dos muitos rumores que o afastavam da equipa bávara.





Segundo o jornal espanhol 'AS', o Real Madrid tinha o nome do jogador de 26 anos na lista de potenciais reforços, caso este não renovasse e terminasse o contrato no final da época, podendo rumar a qualquer clube a custo zero., o campeão da Alemanha renovou agora com outro médio-chave da equipa e mostrou-se satisfeito por continuar a poder contar com os serviços de dois habituais titulares."Estamos muito satisfeitos que Leon Goretzka tenha prolongado o seu contrato antecipadamente, até 2026. León converteu-se num jogador habitual do Bayern e é parte da cara desta equipa. Estou muito contente que continuemos a trabalhar juntos durante os próximos cinco anos. Leon é uma fonte de energia dentro e fora do campo. Tem uma grande técnica e dinamismo e no continente europeu é um médio especialmente perigoso que pode decidir partidas. Estamos muito felizes que Joshua Kimmich e Leon Goretzka formem o coração da nossa equipa e sejam os protagonistas do Bayern durante muitos anos", disse Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do clube.Já o internacional alemão aproveitou as redes sociais para agradecer ao clube e aos adeptos e reforçou a ideia de que quer continuar a vencer: "Com o Bayern vencemos tudo o que havia para vencer nos últimos três anos. Mas ainda melhor do que ganhar um título é poder confirmá-lo e repetir esse sucesso. Vamos pegar nisso e arrasar nos próximos anos juntos!"