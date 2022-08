Bayern Munique surpreende ao contratar 'motorista' de Sadio Mané

Depois de ter assegurado as transferências de Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch e Sadio Mané, o Bayern Munique surpreendeu tudo e todos, com a contratação do 'desconhecido' Désiré Ségbé Azankpo, um jogador de 29 anos natural do Benim, que apesar de internacional pelo seu país possui uma carreira modesta - o ponto alto terá sido a passagem pelos ingleses do Oldham Athletic, em 2019/20 - e que em nada faria prever que acabasse com uma mudança para o Bayern Munique.Um passo inesperado dado na carreira que, ainda assim, tem uma justificação clara. Azankpo é um dos melhores amigos de Sadio Mané e inclusivamente nas últimas semanas foi uma espécie de motorista do senegalês nos seus primeiros tempos em Munique. Acompanhou-o a toda a hora neste início de aventura na Alemanha e, agora, é 'recompensado' com uma ligação ao clube onde o seu amigo joga.Este é apenas mais um passo de uma relação de amizade que se iniciou há mais de dez anos, quando ambos atuavam na Génération Foot, uma equipa de formação senegalesa. Dali saíram juntos para o Metz, em França, partilharam casa e forjaram uma relação de amizade que dura até aos dias de hoje. A proximidade das carreiras futebolísticas acabou aí, já que Azankpo acabou por seguir por ligas de países inferiores e Mané seguiu para o alto nível, mas a ligação entre ambos não. E agora, nove anos depois, voltam a estar juntos na mesma cidade.