Bayern Munique vence sem Mané

Depois da derrota frente ao Man. City (1-2), o Bayern regressou às vitórias ao bater os japoneses do Kawasaki por 1-0. Nota para a ausência de Sadio Mané, extremo que está a caminho do Al Nassr. Antes do jogo, os bávaros informaram que o senegalês não foi opção por estar a tratar de questões contratuais relacionadas com uma mudança de clube.

Em Tóquio, o croata Stanisic (57’) fez o único golo da equipa de Thomas Tuchel. Os bávaros defrontam o Liverpool no próximo particular em Singapura.

Já o Wolfsburgo, com Tiago Tomás a titular, empatou (1-1) diante do Lens de David Costa. Baku (76’) marcou para os alemães, mas Deiver Machado empatou para o vice-campeão francês. Por fim, o Augsburgo bateu (3-1) o Ajax de Francisco Conceição. O ex-FC Porto entrou na 2ª parte, mas sem grande influência no jogo.