Bayern pode cometer 'loucura' por Harry Kane: alemães falam em possível proposta de 100M€

O Bayern Munique está determinado em encontrar um novo homem-golo para assumir a frente de ataque da equipa após a saída de Robert Lewandowski para o Barcelona no início da presente temporada. Segundo o 'TZ', o inglês Harry Kane é o principal alvo dos bávaros, numa transferência que poderá levar o clube decacampeão alemão a chegar aos 100 milhões de euros pelo goleador de serviço do Tottenham.Até ao momento, Harry Kane leva um total de oito golos apontados num total de 12 jogos oficiais realizados esta temporada pelos spurs. Na última temporada, em 2021/22, chegou aos 27 golos marcados em 50 jogos, tendo contribuído ainda com 10 assistências.O recorde de golos do internacional inglês são 41 golos num ano, registo alcançado em 2017/18 ao cabo de 48 partidas oficiais.