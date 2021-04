Bayern quer segurar Robert Lewandowski

Robert Lewandowski tem contrato com o Bayern até junho de 2023, mas o emblema bávaro já pensa a longo prazo. De acordo com a imprensa alemã, o octacampeão germânico terá iniciado conversações exploratórias com os representantes do avançado, de 32 anos, tendo em vista a possibilidade da renovação do vínculo. Assim, o Bayern pretende segurar Lewandowski, que venceu o prémio ‘The Best’ no último ano e leva esta temporada 42 golos em 36 partidas.

Igualdade no dérbi da capital

Ontem teve lugar o dérbi de Berlim na 27 ª jornada da Bundesliga. O Union recebeu o Hertha num jogo que terminou com um empate (1-1). Os da casa colocaram-se em vantagem por Andrich (10’), mas Lukebakio fez, de penálti, o empate final (35’). Já o Estugarda triunfou (1-0) frente ao Bremen e igualou o Union na classificação da liga.