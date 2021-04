Bayern reserva mesa para nove

É uma questão de tempo. Com 10 pontos de vantagem e só quatro jornadas em falta, o Bayern já encomendou as faixas de campeão e hoje, na visita ao Mainz, pode bem abrir as garrafas de champanhe para celebrar o nono título seguido na Bundesliga, o 31º da sua história. Hansi Flick assume que quer despachar já o assunto. "Queremos ganhar o campeonato em Mainz", vincou o técnico, que conta com o regresso de Lewandowski, máximo artilheiro da liga, com 35 golos, a cinco de igualar o recorde de Gerd Müller numa temporada. "Mostrou nos treinos que está em boas condições, apesar das quatro semanas de paragem. Claro que vamos apoiá-lo, mas o foco está no campeonato."

De saída no final da temporada – a porta da seleção alemã está aberta –, Hansi Flick assumiu publicamente as divergências com Salihamidzic. "Temos uma forma diferente de pensar, mas isso não invalida que não lhe dê valor", disse, e defendeu o diretor do futebol dos bávaros, alvo (bem como a mulher) de insultos dos adeptos, que o acusam de empurrar o técnico para a saída: "Ninguém gosta quando tocam na família. Foi um limite ultrapassado e é inaceitável."

Será o segundo título de campeão alemão de Flick, já com um palmarés rico, depois de na época passada ganhar ainda a Taça e a Liga dos Campeões, troféus aos quais juntou a Supertaça da Alemanha, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes. "Poucas pessoas na história do Bayern podem dizer que conseguiram sete troféus em duas épocas", vincou, e não hesitou em dar crédito a Salihamidzic: "Ele também fez parte deste sucesso."

A verdade é que a equipa sofrerá profundas mexidas, pois, além do treinador, estão de partida Alaba, Boateng e Javi Martínez, todos em final de contrato. Douglas Costa, cedido pela Juventus, também não entra nos planos.