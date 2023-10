Boateng treina com o Bayern

Sem clube desde que terminou contrato com o Lyon na final da temporada anterior, Jérôme Boateng pode tornar-se reforço surpresa do Bayern Munique, de acordo com a Sky Sport germânica. Os bávaros informaram ontem que o internacional alemão de 35 anos, que jogou no clube de 2011 a 2021, está a treinar às ordens de Thomas Tuchel, técnico que tem problemas na zona central da defesa, tendo apenas dois centrais disponíveis: Upamecano e Kim Min-Jae, sendo que De Ligt está lesionado.