Brasileiros dizem que Bayern quer comprar clube sul-americano

A 'ESPN Brasil' avança esta quarta-feira o Bayern Munique está interessado em avançar para a compra de um clube da América do Sul, mais precisamente do Uruguai, tendo já dois alvos bem definidos.

Segundo adianta a mesma publicação, os bávaros já encetaram conversações com o River Plate e com o Montevideo Wanderers, mas os contactos entre os clubes ainda são embrionários, pelo que ainda nenhuma decisão foi tomada.

A 'ESPN Brasil' acrescenta que o principal objetivo do clube alemão em expandir a sua marca para a América do Sul está relacionada com a captação e desenvolvimento de jogadores, com o intuito de projetá-los primeiramente no cenário uruguaio antes de colocá-los em contexto europeu.