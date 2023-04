Cancelo e o "sonho" de conquistar a Champions: «Talvez consiga este ano com o Bayern, não me importava»

João Cancelo concedeu esta quinta-feira uma longa entrevista aos canais oficiais do Bayern Munique, clube que representa até ao final da presente temporada por empréstimo do Manchester City, o próximo adversário dos bávaros na Liga dos Campeões. O lateral português falou da mudança para o campeonato alemão, a possibilidade de vencer a Champions e ainda o facto de ser comparado a Philipp Lahm, uma das suas referências no futebol.





"Eu também vejo como positivo o meu início aqui no Bayern Munique. É sempre preciso um certo período de adaptação com novos jogadores. Por isso, tentei integrar-me o mais rapidamente possível para conhecer os meus novos companheiros de equipa e o sistema. A nível de equipa e pessoal está a correr tudo muito bem até agora", começou por dizer o defesa português."Existem três, quatro, cinco clubes que se destacam - e o Bayern Munique é, claro, um deles. Equipas como o Bayern Munique, o Manchester City e o Real Madrid são sempre difíceis de vencer e favoritos a vencer a Liga dos Campeões todos os anos. É uma honra para mim estar aqui. Podemos enfrentar e vencer qualquer equipa.""Quando tive a oportunidade de juntar-me a este clube, disse imediatamente que sim. Já estive em Espanha, Itália e Inglaterra e agora queria experimentar o futebol também na Alemanha. No Bayern Munique está tudo focado no sucesso absoluto. Aqui trabalha-se duro em todos as sessões de treinos - e eu gosto mesmo muito dessa mentalidade. Estou feliz por estar aqui e por poder jogar neste grande clube.""Fui nomeado pela segunda vez e este ano consegui afirmar-me. É um sonho realizado, porque como qualquer atleta de alta competição queres sempre extrair o máximo de ti. O meu objetivo é ser sempre o melhor na minha posição e, acima de tudo, ter sucesso com a minha equipa. Obrigado a todos os que votaram em mim.""É bom quando és comparado a grandes jogadores. Eu costumava ver Philipp Lahm jogar. É uma referência para mim, mas também aprecio jogadores como Dani Alves ou Marcelo. Acho que ainda tenho muito a conquistar para chegar ao nível do Philipp Lahm. Ele venceu tudo. A Liga dos Campeões também é um dos meus sonhos, e não vou desistir até realizá-lo. Talvez consiga com o Bayern este ano, não me importava", disse.