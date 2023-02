Cancelo: «Para mim, Mbappé é um dos melhores do Mundo, senão o melhor»

João Cancelo analisou o triunfo do Bayern Munique sobre o Paris Saint-Germain, em França, por 1-0, na estreia pelos bávaros na Liga dos Campeões. O internacional português deixou elogios a Mbappé e ao desempenho da equipa alemã."Ele dá muita velocidade ao jogo. É um jogador muito perigoso. É normal um jogador como ele, com o talento que ele tem, mudar um jogo. Para mim é dos melhores do Mundo, senão o melhor. É assim. Temos uma grande equipa. Controlámos o jogo quase todo. Como equipa fomos melhores e merecemos a vitória", referiu em declarações à Eleven Sports.O jogador emprestado pelo Manchester City ao Bayern abordou uma hipótese de "representar um grande clube que não podia recusar". "Receberam-me muito bem, sinto-me bem aqui. Hoje foi um grande resultado frente a uma grande equipa, com muito talento individual. Esperamos que a segunda volta corra bem também para seguirmos em frente na competição", garantiu Cancelo.O lateral português reiterou por outro lado, citado pelo 'As' que não teve qualquer desentendimento grave com Guardiola. "É mentira que tenha brigado com Guardiola. Não me sentia importante para a equipa nos últimos jogos. Falei com o míster, ele entendeu e decidimos que o melhor para mim era sair. Gosto de novas oportunidades. Estou muito agradecido tanto a Pep como ao clube porque me deram tudo. É um clube que nunca vou esquecer. No final da época, talvez possa voltar", disse.