Chegou por 41,5 milhões e vai embora a custo zero: Tolisso não renova com o Bayern Munique

Corentin Tolisso pode estar próximo de abandonar o Bayern Munique. À semelhança do que acontecia com outros jogadores do plantel, como Coman ou Lewandowski, o emblema alemão estava a trabalhar no processo de renovação do médio. Contudo, a diferença de Tolisso, que termina o vínculo em junho de 2022, e os seus companheiros é que já é sabido que o francês não quer renovar e o clube já anunciou que não irá haver prolongamento do vínculo, provocando ao Bayern uma perda de 41,5 milhões.





O jogador de 27 anos chegou ao clube bávaro em 2017, proveniente do Lyon, num negócio avaliado em 41,5 milhões. A pouca utilização dada ao gaulês por Nagelsmann leva-o agora a querer sair da equipa e, segundo informa a 'Gazzetta dello Sport', o emblema alemão já se resignou que o médio sairá a custo zero, significando uma perda de mais de 40 milhões sem retorno.Depois de o clube ter reconhecido que o jovem não irá renovar contrato, deu permissão para que possa iniciar negociações com emblemas interessados já a partir de janeiro do próximo ano. Segundo informa o jornal italiano, a lista de interessados não é curta. PSG, Tottenham, Atlético Madrid, Juventus e Inter Milão são os clubes que já fazem fila para poderem contar com os serviços do internacional francês.Tolisso foi uma peça importante durante as últimas épocas em Munique, mas esta temporada jogou apenas 149 minutos e tem tido constantes problemas com lesões que o impedem de jogar regularmente.