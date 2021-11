Coman recorda arritmia: «Houve momentos em que me senti mais esgotado do que o habitual»

Kingsley Coman, avançado francês do Bayern Munique, falou sobre a arritmia que sofreu recentemente e que o obrigou a passar por uma cirurgia. O jogador, de 25 anos, conta que viveu momentos difíceis."Tive uma arritmia. No último período as coisas pioraram, tive pequenas crises. Houve momentos em que me senti mais esgotado do que o habitual", contou o internacional francês, em declarações à 'Teléfoot'.Coman - que se encontra ao serviço da seleção francesa - explica que o problema foi superado. "Em alguns momentos pensei que me custaria voltar ao ritmo, mas não, agora está tudo bem, estou curado. Aliás, sinto-me melhor do que antes", acrescentou.Um exemplo que serve de alento para Kun Agüero e Graham Hansen, jogadores do Barcelona que passam por situações parecidas.