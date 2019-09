Coutinho deixa 'indireta' ao Barça: «O Bayern é o clube mais familiar onde já joguei»

Philippe Coutinho recuperou o sorriso na Alemanha e não esconde a felicidade que sente por representar o Bayern Munique. Em declarações à 'Sky Sports', o médio ofensivo brasileiro falou abertamente destas primeiras semanas na Bundesliga, ele que está no Bayern por empréstimo do Barcelona.





"Nos primeiros dias mostraram-se as instalações, conheci os meus companheiros, os treinadores. Sinto-me melhor a cada dias. Estou muito feliz", afirmou Coutinho, 'esquecendo-se' do emblema blaugrana quando questionado sobre as principais diferenças do Bayern Munique para os outros clubes que já representou. "O Bayern Munique é o clube mais familiar onde já joguei. O ambiente vivido aqui é parecido ao do Liverpool, mas aqui é mais familiar", atirou o internacional brasileiro.O Bayern Munique entra em ação esta quarta-feira, na receção aos sérvios do Estrela Vermelha, em jogo a contar para o Grupo B da Liga do Campeões.