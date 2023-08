Daniel Peretz perto do Bayern

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bayern já terá chegado a acordo com Daniel Peretz, guarda-redes israelita de 23 anos que tem contrato com o Maccabi Telavive até junho de 2024. O vínculo contratual que lhe é oferecido é válido até junho de 2027. O Maccabi Telavive encaixará (se der luz verde, claro) 2M€ (mais bónus). O emblema alemão tem atualmente apenas dois guarda-redes no plantel: Manuel Neuer e Sven Ulreich.