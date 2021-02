David Alaba pede 22 milhões de euros por temporada para assinar por novo clube

David Alaba está em final de contrato com o Bayern Munique e tudo indica que vá rumar a outro clube no término da presente temporada.





Contudo, de acordo com a 'ESPN' e o 'The Telegraph', o internacional austríaco tem feito exigências muito altas para assinar por um novo clube. Segundo as referidas fontes, o polivalente defesa dos bávaros, de 28 anos, pede um contrato de cinco anos de duração e um salário anual de 22 milhões de euros, números que somados ascendem a um custo de 110 milhões de euros - a longo prazo - para o seu possível novo emblema.Recorde-se que o Real Madrid tem sido fortemente apontado como o clube que se está melhor posicionado para garantir o defesa internacional pela Áustria que esta quinta-feira foi lançado de início por Hansi Flick na final do Mundial de Clubes, prova que foi conquistada pelo Bayern Munique.