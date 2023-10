Defesa do Bayern mostra apoio à Palestina e deputado alemão reage: «Estado deve expulsá-lo»

Noussair Mazraoui, jogador do Bayern Munique, publicou no Instagram uma mensagem de apoio à Palestina e Johannes Steineiger, deputado alemão, reagiu pedindo a expulsão do jogador do clube e da Alemanha.





"O clube de Kurt Landauer (presidente do Bayern), que foi pejorativamente designado pelos nazis como clube dos judeus, não pode ignorar este facto. Além disso, o Estado deve usar as responsabilidades que tem para o expulsar da Alemanha", escreveu Johannes Steineiger no Twitter sobre o lateral holandês, naturalizado marroquino.O jornal alemão 'Bild' acusou o deputado de ser apoiante de terrorismo e Johannes Steineiger viu-se obrigado a responder: "Antes de mais, gostaria de dizer que é realmente dececionante ter de explicar o que defendo. Há uma situação em que milhares de pessoas inocentes estão a ser mortas. A minha posição é que vou trabalhar pela paz e pela justiça neste mundo. Isto significa que serei sempre contra todos os tipos de terrorismo, ódio e violência. E isso é algo que apoiarei sempre."