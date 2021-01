Dez golos por treino e 50 euros como prémio: a aposta com Klopp que ajudou Lewandowski a ‘explodir'

Não existem dúvidas de que Robert Lewandowski é um dos grandes avançados da atualidade. Recentemente distinguido como o Melhor Jogador do Mundo para a FIFA em 2020, o ponta-de-lança polaco do Bayern Munique recorda como foram os primeiros momentos na chegada à Bundesliga e como uma aposta com Jürgen Klopp, quando os dois representavam o Borussia Dortmund, acabou por ajudá-lo a tornar-se o atleta que hoje é.

"Quando cheguei [à Alemanha] mal sabia falar alemão. Sabia dizer 'danke', que significa 'obrigado'. Também sabia dizer 'scheisse' [me***, em alemão]", começou por afirmar o avançado polaco, em declarações ao 'The Players Tribune', antes de referir as dificuldades que sentiu em adaptar-se ao futebol na Alemanha.

"Com [Jürgen] Klopp, a intensidade nos treinos é muito, muito alta. Eu estava desesperado para deixar a minha marca e Jürgen quis desafiar-me. Então, logo nos primeiros meses [que se conheceram] decidimos fazer uma aposta. Se eu marcasse 10 golos durante os treinos, ele dava-me 50 euros. Se eu não conseguisse, eu teria de pagar-lhe", recorda.

"Nas primeiras semanas, eu tive de pagar-lhe quase todos os dias. E ele só se ria. Mas depois de alguns meses, o jogo virou e era eu quem estava a ganhar dinheiro [com a aposta]. Então ele um dia virou-se para mim e disse: 'Pronto! Ok! Já chega. Acho que já estás pronto", atirou.

Em 2014, os caminhos de Lewandowski e Jürgen Klopp voltaram a desencontrar-se. O internacional polaco juntou-se ao rival Bayern Munique a custo zero e, no ano seguinte, viu o técnico alemão rumar à Premier League para orientar o Liverpool.

"Na altura não pensei, mas agora apercebi-me que as conversas que tinha com Jürgen eram as mesmas que eu desejava ter tido com o meu pai. Aquelas que eu não tive a oportunidade de ter em muitos, muitos anos. Eu podia falar com Jürgen sobre qualquer coisa. Eu podia confiar nele. É um homem de família e não foi apenas uma figura paterna para mim", confessou.

Jürgen Klopp, o "mau" professor

"Como treinador, foi um 'mau' professor. Digo-o com a melhor das intenções. Não estava contente com alunos de nível B, ele queria sempre alunos de nível A+. Não queria para o seu proveito, mas sim pelos jogadores. Jürgen nunca esqueceu que antes de tudo somos humanos e que só depois é que somos jogadores", atirou.