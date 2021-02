Documentário vai mostrar ao pormenor bastidores da conquista europeia do Bayern em Lisboa

O histórico 8-2 com que o Bayern Munique eliminou o Barcelona nos quartos de final da última edição da Liga dos Campeões vai tornar-se num documentário de televisão.





A Amazon Prime, produtora da série ‘All or Nothing’ que documentou épocas de Manchester City ou Liverpool, anunciou esta terça-feira que vai estrear um documentário que vai revelar o lado mais íntimo do campeão alemão. A obra vai ter precisamente como principal foco a conquista do título europeu pelos bávaros, em 2020.As câmaras captaram tudo o que aconteceu na fase final da prova, em Lisboa, e as imagens vão mostrar os segredos da armada de Hansi Flick."As imagens vão levar os adeptos ao coração do Bayern Munique. O documentário é exclusivo Amazon Prime e vai estrear no Outono", revela também o emblema bávaro.