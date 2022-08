Espanhóis acusaram Oliver Kahn de gozar com o Barcelona e diretor do Bayern Munique já reagiu

Reaksi Oliver Kahn ketika Bayern satu grup dengan Barcelona.. pic.twitter.com/9ImmiQqFV7 — Extra Time Indonesia (@idextratime) August 25, 2022

Deu que falar na imprensa espanhola um momento captado durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, no qual Oliver Kahn esboça um sorriso ao ver que o 'seu' Bayern Munique iria reencontrar o Barcelona na prova da UEFA. Uma reação que do outro lado da fronteira entenderam como uma forma de gozo, como se pode ler no jornal 'Sport', que abordou a situação como "uma reação pouco normal por parte de uma pessoa que participou num sorteio em que o respeito é a norma".Ora, em face da onda de comentários que se gerou, o próprio diretor desportivo do Bayern viu-se mesmo forçado a sair a público para se explicar. "Essa interpretação está completamente descontextualizada", começou por dizer. E prosseguiu: "O Lewandowski mudou-se para o Barcelona há apenas algumas semanas e agora o sorteio juntou-nos novamente [desta vez] na fase de grupos da Liga dos Campeões. Eu apenas sorri por conta das coisas engraçadas do futebol. Tenho o maior respeito por Robert e pelo Barcelona e estes jogos serão uma celebração para os adeptos em geral e destas equipas em particular", disse, ao 'Bild'.