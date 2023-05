«Estás a gozar comigo?»: a reação de Nagelsmann ao saber que tinha sido despedido do Bayern

A decisão do Bayern Munique em prescindir de Julian Nagelsmann no mês de março apanhou muitos de surpresa e, ao que parece, até mesmo os agentes do técnico não estavam nada à espera. Aliás, segundo relato de um deles (Volker Struth), ninguém do clube os informou dessa decisão e foi durante um jantar entre amigos que o rumor começou a crescer. Após uma chamada de um jornalista..."Estava em Colónia, num restaurante com o Carsten Maschmeyer e com o ator Jan-Josef Liefers nessa noite. Estávamos a beber uma garrafa de vinho quando recebo uma chamada de um jornalista. 'Foram rápidos com o Julian!'. E eu respondi 'o que queres dizer com isso?'. E ele do outro lado: 'Como? Ainda não sabes? O Julian foi despedido e o novo treinador é o Tuchel'", recordou o agente em declarações ao 'Bild'.Claramente o momento já não era para continuar a beber o vinho e Struth decidiu saiu do restaurante para fazer umas chamadas: primeiro para o seu sócio Sascha Breese e depois para o próprio Nagelsmann, que nessa altura estava a passar uns dias na Áustria. "Começámos a receber mais e mais mensagens durante essa noite e, depois, contactei o Julian. Ele também não sabia de nada e perguntou-nos algo do género 'estás a gozar comigo?' Uma ou duas horas depois, a densidade da informações era tal, que o Sascha Breese contactou o Hasan Salihamidzic e perguntou-lhe por WhatsApp: ‘Há algo que precisemos de saber?. E do outro lado ele responde 'por que não passam cá no escritório da Säbener Straße amanhã?’ E aí percebemos que algo se passava", recordou.