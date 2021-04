Flick gostou do que viu de Tiago Dantas: «Sempre presente, muito seguro em posse»

Titular pela primeira vez no Bayern Munique, Tiago Dantas atuou pouco mais de uma hora diante do Union Berlim, mas para Hansi Flick a sua atuação foi um dos pontos positivos da tarde. Em declarações em conferência de imprensa, o técnico dos campeões alemães destacou o facto do português não se ter escondido do jogo.





"Quero elogiar todos os miúdos que jogaram hoje. O Tiago esteve muito bem, podíamos sempre passar-lhe a bola, estava sempre presente, muito seguro em posse. A equipa mostrou uma boa mentalidade apesar do empate que sofremos", declarou o treinador dos bávaros.Em seguida, Flick foi questionado sobre se o português poderia ser opção de forma mais regular nas próximas semanas, mas a resposta à pergunta não saiu. Pelo menos não de forma direta: "Claro que tínhamos um olho no jogo de terça-feira. Claro que gostaria de ter descanso o Thomas [Müller] e o Josh [Kimmich] ou pelo menos tirá-lo do jogo, ao invés de os fazer jogar os 90 minutos, mas podemos planear tudo e as coisas são diferentes no final. Ambos os jogadores tiveram de ficar. São absolutamente de topo do ponto de vista físico. De olho no jogo de terça-feira gostaria de tê-los tirado de campo. Mas é assim. Temos dois dias para preparar o Paris SG, precisamos de recarregar baterias. Disse a todos que estava feliz pela forma como jogámos, pela forma como controlámos. Fiquei muito feliz com esta equipa titular. Tínhamos nove ausentes e alguns que jogaram hoje podem entrar na equipa titular todas as semanas. Tivemos uma boa mistura entre jovens e experientes. Estou feliz com todos".