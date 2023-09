Gnabry desfalca Bayern Munique durante várias semanas

O avançado do Bayern Munique Sèrge Gnabry vai parar por "várias semanas" depois de fraturar o antebraço esquerdo no jogo de terça-feira contra o Preussen Münster, da Taça da Alemanha de futebol, anunciou o clube bávaro.

"Sèrge será operado e estará ausente durante várias semanas. É muito difícil para ele, mas também para nós. É um jogador importante", disse o treinador Thomas Tuchel, citado no comunicado de imprensa divulgado pelo Bayern Munique.

Gnabry, de 28 anos, saiu lesionado aos 11 minutos da partida com a equipa da terceira divisão, que o Bayern venceu por 4-0, após choque com o guarda-redes do Münster, Johannes Schenk. O jogador foi submetido a exame de raio-x ainda durante a partida, que confirmou a fratura.

Melhor marcador do Bayern Munique na Bundesliga da época passada, com 14 golos, o avançado enfrenta esta época a forte concorrência no setor ofensivo, principalmente com a chegada do internacional inglês Harry Kane.