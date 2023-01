Gnabry perde titularidade devido a ida à Semana da Moda de Paris: «É amadorismo»

View this post on Instagram A post shared by Serge Gnabry (@sergegnabry)

O início de ano no Bayern Munique está a ser tudo menos positivo. Habituado a ganhar, o conjunto bávaro empatou os dois jogos que disputou em 2023 e viu um dos seus jogadores envolver-se numa polémica precisamente no meio desses dois empates. Tudo porque Serge Gnabry decidiu aproveitar o dia de folga para viajar de Munique até Paris para assistir à Semana da Moda de Paris, algo que não caiu bem na estrutura do clube e que até valeu já uma pequena punição, com a garantia por parte de Julian Nagelsmann de que o internacional alemão começará no banco diante do Eintracht Frankfurt (sábado, pelas 17h30).Mas a verdade é que, para lá do reparo público do técnico, o que fica de mais forte foi mesmo o puxão de orelhas de Hasan Salihamidzic, o diretor desportivo do Bayern. "Isto é amadorismo. É exatamente aquilo que não gosto. Não faz parte da realidade do Bayern Munique andar nestas coisas quando tens folga. A folga é suposto ser um dia para descansares, de forma a que possas dar o máximo no jogo seguinte", frisou Salihamidzic, à agência noticiosa dpa.Já Nagelsmann começou por dizer que os jogadores são livres de "fazer o que quiserem no seu tempo livre", mas não deixou de apontar o tal castigo. "Ele teve uma chance de mostrar uma reação diante do Colónia. E nesse jogo não esteve bem, algo que acabou por fazer com que a imprensa aproveitasse a situação. Tivemos uma boa conversa e expliquei-lhe o meu ponto de vista e disse-lhe que a substituição nesse jogo não foi por causa da viagem a Paris, mas sim relacionada com a sua atuação. Temos um jogador no banco, que tem feito as coisas bem e que amanhã será titular".