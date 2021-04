Gnabry testa positivo à Covid-19

Sèrge Gnabry, avançado do Bayern Munique, testou positivo à Covid-19 e vai falhar a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao PSG, partida agendada para quarta-feira, às 20 horas, na Alemanha.





A informação foi comunicada esta terça-feira pelo clube bávaro no site oficial, dando conta de que o jogador de 25 anos está assintomático e isolado em casa.Refira-se que Gnabry esteve em campo no triunfo do fim de semana em Leipzig (1-0), tendo sido lançado pelo técnico Hansi Flick aos 72 minutos da partida.