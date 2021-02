«Grande»: Estreia de Tiago Dantas no Bayern Munique aplaudida

Tiago Dantas cumpriu este sábado a estreia pela equipa principal do Bayern Munique. O jovem médio ofensivo português, de 20 anos, entrou aos 87 minutos na goleada (5-1) imposta ao Colónia, da 23.ª jornada da Bundesliga, para o lugar do internacional alemão Leroy Sané. Uma estreia que mereceu muitos aplausos dentro do Benfica.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tiago Dantas (@tiagodantas86)

"Coisa linda, irmão", escreveu Gonçalo Ramos no comentário à publicação de Tiago Dantas no Instagram; Julian Weigl publicou "Parabéns, meu amigo".Já Rúben Dias e Nuno Tavares reagiram com emojis e Nuno Santos com um "Anda baixinho, orgulho em ti". "Grande", escreveu Tomás Tavares.