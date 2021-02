Hansi Flick treina há menos de um ano mas já está na história: alemão tem mais títulos do que derrotas

Hansi Flick começou a sua carreira como treinador principal há pouco mais de um ano, mas já é um caso sério no futebol mundial.





Esta quinta-feira, ao conquistar o Mundial de Clubes com o Bayern de Munique, após vitória por 1-0 sobre o Tigres, o técnico alemão atingiu um registo verdadeiramente impressionante: tem mais troféus conquistados do que derrotas consentidas.Foi em Novembro de 2019 que o clube bávaro anunciou Hansi Flick como novo treinador. Na altura, foi apresentado como interino, mas a verdade é que foi somando vitórias e foi ganhando a confiança da direção do Bayern. Hoje, o técnico acaba de conquistar o seu sexto troféu: depois da Bundesliga, Taça da Alemanha, Liga dos Campeões, Supertaça alemã e Supertaça europeia, agora é também vencedor do Mundial de Clubes.Seis títulos em 68 jogos! Hansi Flick levanta um troféu a cada 11 jogos, em média!Já derrotas, são apenas cinco, ainda que uma delas só tenha surgido nos penáltis. Perdeu uma vez na receção ao Bayer Leverkusen logo no início do seu caminho, foi derrotado em duas visitas a Monchengladbach e uma a Hoffenheim, sempre na Bundesliga.A tal derrota nos penáltis foi no passado dia 13 de janeiro quando o Bayern foi eliminado da Taça da Alemanha no reduto do modesto Holsten Kein, mas no desempate da marca dos 11 metros.68 jogos, cinco derrotas e seis títulos, incluindo uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. Incrível. O alemão torna-se também no único capaz de igualar o feito de Guardiola no Barcelona e conquistar seis troféus relativos à mesma temporada.