Harry Kane assina contrato vitalício com a Skechers

Depois da transferência milionária para o Bayern Munique, Harry Kane assinou um novo contrato de realce, ao vincular-se de forma vitalícia à marca desportiva Skechers. O anúncio foi feito esta semana pela marca norte-americana, confirmando os rumores que circulavam nas redes sociais, depois da atuação do avançado inglês na Supertaça alemã com umas chuteiras 'camufladas'. Para lá de assinar um contrato vitalício, Kane irá está na vanguarda da criação das primeiras chuteiras de futebol da marca de performance lançadas no Reino Unido e na Europa em setembro e vai apresentar uma campanha de marketing multiplataforma como embaixador da marca.O primeiro fruto deste trabalho de parceria são as novas SKX_01, umas chuteiras que a Skechers assegura serem ultraligeiras e resistentes, mas a ideia é alargar para outros modelos, numa aposta clara da marca em entrar em força no mercado do futebol.