Harry Kane e a condução na Alemanha com volante à esquerda: «Ainda não bati e isso é positivo»

As estrelas do Bayern Munique tiveram a oportunidade de escolher um carro elétrico da Audi, patrocinador oficial do clube, e Harry Kane optou por um Q8 e-tron preto, avaliado em cerca de 68 mil euros, que tem o volante à esquerda, bem diferente daquilo a que o antigo craque do Tottenham estava habituado em Inglaterra."Já tentei conduzir na Alemanha, nas obviamente não este novo carro", contou o avançado inglês, citado pelo jornal 'Bild'. "Aos poucos vou habituar-me ao facto de o volante ser do outro lado. Até agora não bati e isso é positivo..."Recorde-se que todos os elementos da equipa são obrigados a conduzir os Audi para os treinos, jogos e outros eventos. No entanto, são autorizados Porsches, Bugattis e Bentleys, por as marcas fazerem parte do grupo Volkswagen.Leroy Sane, Joshua Kimmich e Thomas Muller foram alguns dos 12 jogadores que escolheram o Audi RS e-tron GT, que custa 140 mil euros.Mas Harry Kane foi recentemente pai pela quarta vez, por isso optou por um modelo espaçoso. "Escolhi um carro de família. Agora tenho quatro filhos e preciso de espaço."