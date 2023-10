Harry Kane e o final da carreira: «Ronaldo e Messi mostram que veteranos podem ter alto rendimento»

Edin Hazard, aos 32 anos, mas Harry Kane não conta seguir os passos do avançado belga. O jogador inglês do Bayern Munique, de 30 anos, contou numa entrevista ao jornal 'Bild' que tem a intenção de seguir as pisadas de futebolistas como Cristiano Ronaldo e Messi."Sei que quando se chega aos 30 anos as pessoas têm em mente o final. Mas eu gostava de jogar a um nível alto por mais oito ou nove anos. Os exemplos do Cristiano, do Messi, do Benzema ou do Lewandowski mostram que é possível conseguir um alto rendimento sendo veterano", explicou o capitão da seleção inglesa.Kane mudou-se no último verão para a Bundesliga, depois e um longo percurso do Tottenham. Até ao momento já marcou 9 golos e fez 10 assistências, em 10 jogos. "Senti que era o momento de dar o passo seguinte na minha carreira. Queria viver esta experiência. Lutar por por títulos, pela Champions... Jogar num clube tão grande é um desafio incrível."