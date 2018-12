James Rodríguez: «Se tiver que me ir embora porque não jogo, então irei»

O clima de mal-estar continua a imperar no Bayern Munique. Após os sucessivos desentendimentos entre o treinador bávaro, Niko Kovac, e o médio colombiano, James Rodríguez , surgem agora novas declarações do ex-jogador do FC Porto que podem por fim à estadia do jogador na capital da Alemanha.''A situação atual, em comparação com a do ano passado, é diferente. Não jogo tanto com o novo treinador e assim não posso prometer nada. Se tiver que me ir embora porque não jogo, então irei. Porém, vocês sabem que quero ficar pois gosto dos seguidores e de toda a família do Bayern'', proferiu o colombiano frente a um grupo de apoiantes do Bayern Munique em Straubing onde também deixou algumas palavras de apreço ao treinador croata.''O nosso treinador é jovem e tem um grande conhecimento do futebol o que fará dele um grande treinador no futuro'', disse.O melhor marcador do Mundial de 2014 tem estado afastado dos relvados devido a uma rotura parcial do ligamento lateral externo do joelho esquerdo mas a recuperação total está para breve.''Sinto-me bem. Quero estar completamente recuperado em uma, duas semanas'', rematou.