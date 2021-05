Javi Martínez deixa Bayern Munique após nove épocas

O futebolista internacional espanhol Javi Martínez, de 32 anos, vai deixar o Bayern Munique, clube que representou nas últimas nove épocas, informou o emblema alemão na sua página oficial.

"O FC Bayern e Javi Martínez dizem adeus e agradecem do fundo do coração, após nove anos de sucesso em conjunto. O clube e o jogador acordaram em não prolongar o contrato que termina em 30 de junho", refere o Bayern Munique.

O médio espanhol, campeão europeu e mundial com a Espanha, chegou ao Bayern em 2012/13, proveniente do Athletic Bilbau, e pelos bávaros conquistou tudo o que era possível, destacando-se as duas Ligas dos Campeões, um mundial de clubes e duas supertaças europeias.

A nível interno foi também oito vezes campeão da Alemanha, venceu cinco taças e cinco supertaças.

"Vivi para este clube, dei sempre o máximo e sinto-me muito feliz por todos os títulos que conquistámos. O FC Bayern e os seus adeptos estarão sempre comigo", disse o médio espanhol, considerando ter feito parte de uma família nos últimos anos.

O jogador formou-se no Osasuna, equipa em que chegou aos seniores na formação, antes de se mudar para o Athletic Bilbau, clube no qual esteve seis temporadas, até se transferir para o Bayern.