João Cancelo oficializado no Bayern Munique

O Bayern Munique oficializou, esta terça-feira, a contratação de João Cancelo ao Manchester City, num empréstimo válido até final da temporada com opção de compra."O Bayern Munique contratou o internacional português João Cancelo por empréstimo do Manchester City. O lateral de 28 anos chega a Munique num acordo inicial que contempla um empréstimo até ao final da presente época", pode ler-se no anúncio do clube bávaro.Em declarações aos meios oficiais do clube, Cancelo garantiu ser uma "enorme motivação atuar ao lado de jogadores extraordinários". "O Bayern é um grande clube, um dos melhores do Mundo, e é uma enorme motivação atuar ao lado de jogadores extraordinários. Sei que este clube vive de títulos e ganha troféus todos os anos. A fome pelo sucesso é aquilo que me guia. Vou dar o meu melhor pelo Bayern", frisou.Na mesma linha, também Hasan Salihamidzic, diretor do futebol dos germânicos, assegurou estar "muito feliz" por poder contar com o português. "Temos a possibilidade de o contratar em definitivo no verão. Temos vindo a pensar no João há algum tempo porque gostamos muito das suas qualidades. Encaixa perfeitamente no nosso sistema".Segundo a imprensa alemã, o valor da opção de compra deverá rondar os 70 milhões de euros.