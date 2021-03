Jogador do Bayern Munique aparece no treino com o carro errado e paga multa de 50 mil euros

Kingsley Coman, extremo do Bayern Munique, vai ter de pagar uma multa de 50 mil euros ao clube porque apareceu no treino da formação bávara no seu carro privado (um Mercedes AMG), em vez de conduzir o Audi que o patrocinador do clube ofereceu aos jogadores no início da época. A notícia é avançada pelo jornal 'Bild'.





Trata-se de uma medida que foi imposta por Hasan Salihamidzic, o diretor desportivo do clube2, há mais de um ano, depois de vários jogadores, entre eles Jerome Boateng e Robert Lewandowski, teimarem em não utilizar o veículo disponibilizado pelo patrocinador.No caso de Coman, os segurança do clube impediram-no, inclusivamente, de entrar no parque de estacionamento dos jogadores. O extremo teve de estacionar o seu Mercedes AMC na rua...