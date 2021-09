Jogadores com auriculares? Nagelsmann pede mudanças no futebol e aponta NFL como exemplo

Com 34 anos, Julian Nagelsmann faz parte de uma nova onda de treinadores no mundo do futebol, com uma atenção especial a todos os pormenores que podem fazer a diferença. Foi isso que o fez destacar-se no Hoffenheim e, mais recentemente, no RB Leipzig, antes de chegar a um Bayern Munique no qual tenciona seguir o mesmo caminho. Um caminho de inovação que, segundo o próprio pode e deve ser seguido também pelo próprio futebol, tendo como inspiração aquilo que se faz do outro lado do Atlântico, na NFL. E uma das inovações que o treinador do Bayern propõe é uma via aberta de contacto durante os jogos, através de auriculares, entre técnicos e jogadores.





"O futebol americano é um desporto coletivo. Logo aí, por essa razão, temos um paralelo ao futebol. O futebol americano é incrivelmente avançado em termos da tecnologia para comunicar com os jogadores. Por exemplo, o quarterback está sempre a ouvir o treinador no campo. É uma modalidade incrivelmente avançada em termos da especialização dos treinadores. Como técnico de futebol conseguimos retirar imensas coisas daí", começou por apontar, em entrevista ao jornal 'TZ'.Nagelsmann admite mesmo que o ideal seria haver uma via aberta de diálogo também por parte dos jogadores com o banco. "É algo que precisamos mesmo no futebol. De preferência com a possibilidade de o jogador também responder, de forma a comunicar com os treinadores. Há imenso barulho nos estádios, não tens períodos de desconto, apenas tens o intervalo para discutir questões táticas com os jogadores".O treinador dos bávaros diz mesmo que o futebol segue ainda muito preso ao passado e à tradição. "O futebol normalmente é demasiado tradicional. Fazemos tudo igual nos últimos 30 anos e não permitimos inovações. Creio que por vezes perdemos oportunidades em certas áreas, mas claro que teremos outras oportunidades no futuro para tornar o nosso desporto um pouco mais moderno", finalizou.