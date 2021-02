Jogadores do Bayern Munique passaram noite no avião... à espera para levantar voo

Não começou propriamente da melhor forma o Mundial de Clubes para o Bayern Munique. Com voo previsto para a noite de sexta-feira, pouco depois do encontro com o Hertha Berlim, o conjunto bávaro foi obrigado a esperar até às sete da manhã deste sábado para levantar voo. Tudo isto... dentro do avião em pleno aeroporto de Brandenburgo.





A verdade é que tudo tinha sido planeado de forma a evitar problemas e até o jogo com os de Berlim foi antecipado em meia hora ao horário habitual, mas nem isso valeu aos bávaros. Com Tiago Dantas presente, a comitiva do Bayern chegou ao aeroporto às 22h45, tratou de todas as burocracias e às 23h15 estava já pronta a levantar voo. O problema foi que o avião não podia partir naquele momento (alegadamente devido ao gelo que se acumulou). Em contrarrelógio, os funcionários do aeroporto tentaram solucionar o problema antes da meia noite, hora em que o espaço aéreo alemão é fechado, mas acabaram por demorar demasiado.Segundo a imprensa alemã, o avião terá ficado pronto precisamente um minuto depois da meia noite, mas nessa hora não havia nada a fazer. O Bayern Munique ainda tentou, mas as regras foram seguidas à risca e o avião ficou em terra até o nascer do dia. Uma situação que deixou Karl-Heinz Rummenigge irritadíssimo. "Estamos muito chateados com as autoridades de Brandeburgo. Nem sabem o fizeram à equipa", atirou o dirigente dos bávaros, ao 'Bild'.Para piorar toda a situação, após levantar voo o avião ainda teve de parar em Munique, devido à necessidade de ser feita a troca de tripulação. Assim, ao invés de partir às 23h15 de sexta-feira e chegar a Doha pelas 5 da manhã como estava planeado, a comitiva bávara apenas saiu de Berlim às 6h52, ainda passou por Munique, de onde partiu pelas 9h15, e somente chegará ao destino final já ao início da tarde.Refira-se que o Bayern vai iniciar a sua campanha no Mundial de Clubes na segunda-feira, defrontando nas meias-finais o Al Ahly, do Egito.