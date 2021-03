Jürgen Kohler: «Alaba vai sair do Bayern por dinheiro e eu fiz o mesmo»

David Alaba vai deixar o Bayern Munique no final da época após 13 anos de ligação aos bávaros e especula-se que Real Madrid e Paris Saint-Germain possam ser os destinos do jogador austríaco. Jürgen Kohler, antigo internacional alemão, acredita que a decisão de Alaba prende-se sobretudo com questões financeiras.





"Certamente vai dar esse passo por dinheiro e eu posso entendê-lo. Tem 28 anos e vai assinar um contrato de quatro ou cinco anos. Podem dizer o que quiserem, mas alguns euros a mais serão importantes. Ninguém pode apontar-lhe nada. É perfeitamente legítimo e muitos outros fariam o mesmo", justifica Kohler, comparando também a situação de Alaba à sua própria mudança no verão de 1991, quando saiu do Bayern e rumou à Juventus."Eu também deixei o Bayern por dinheiro. A minha mudança para a Itália também foi muito boa para mim ao nível do desenvolvimento da personalidade. Mas não foi esse o meu primeiro pensamento. Se agora dissesse o contrário era um conto de fadas", admitiu o antigo central germânico.