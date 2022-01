Kingsley Coman renova contrato com o Bayern Munique até 2027

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional francês Kingsley Coman renovou contrato com o Bayern Munique até 2027, anunciou esta quarta-feira o líder da Liga alemã e campeão nas últimas nove épocas.

O atual contrato do extremo, de 25 anos, que chegou ao Bayern em 2015/16, inicialmente por empréstimo da Juventus, terminava em 2023.

Coman, que cumpre a sétima época em Munique, sendo que as duas primeiras ainda vinculado à 'Juve', representou também a equipa italiana, em 2014/15 e no início de 2015/16, bem com o Paris Saint-Germain, clube em que se formou.